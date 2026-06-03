В Новосибирске продают усы котов за 95 000 рублей

На одной из площадок с объявлениями в Новосибирске появилось необычное предложение. Местный житель выставил на продажу коллекцию кошачьих усов за 95 тысяч рублей.

По словам автора объявления, в коллекции насчитывается 379 усов. Их длина варьируется от 2,5 до 13 сантиметров.

Продавец рассказал, что усы были собраны во время уборки квартиры на протяжении нескольких лет. Они принадлежали двум котам и двум кошкам. Возраст питомцев составлял 16, 20 и 21 год. Еще один кот прожил 19 лет и умер от старости в конце прошлого года.

Как утверждает владелец, самые длинные усы остались именно от этого питомца, который отличался крупными размерами.

Необычное объявление уже привлекло внимание пользователей сети и стало поводом для обсуждений. Одни восприняли предложение с юмором, а другие удивились тому, что подобная коллекция может иметь столь высокую цену.