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вчера 21:30
общество

В Новосибирской области дерево оборвало ЛЭП — село Раздольное осталось без света

Фото: Сиб.фм / Россети Новосибирск
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Энергетики устраняют аварию, восстановление планируют к вечеру.

В селе Раздольное Новосибирской области утром 3 июня произошло отключение электричества. Причиной стало падение дерева на линию электропередачи. Об этом сообщили в «Россети Новосибирск».

По данным компании, дерево повредило провода и разрушило бетонную опору. В результате без света остались несколько трансформаторных подстанций.

На месте уже работают энергетики. Им предстоит убрать упавшее дерево и ветки. Также специалисты демонтируют повреждённую опору и установят новую. После этого восстановят провода.

В компании отметили, что объём работ значительный. Ориентировочное время восстановления электроснабжения — до 17:00. Параллельно прорабатывается перевод потребителей на резервную схему питания.

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Игорь Кириченко
Журналист

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