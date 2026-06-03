В Новосибирской области раскрыли аферу с землёй на 130 миллионов рублей

В Новосибирской области расследуют крупное дело о мошенничестве в сельскохозяйственном кооперативе.

В Черепановском районе задержали председателя организации и его предполагаемого сообщника. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, история началась в апреле 2019 года. Тогда группа людей провела незаконное собрание пайщиков и выбрала нового руководителя кооператива.

После этого из числа пайщиков исключили более 500 человек. Люди лишились имущества общей стоимостью свыше 130 миллионов рублей. Также они потеряли право пользования землёй площадью более 8 тысяч гектаров.

Прокурорская проверка подтвердила факт незаконного захвата кооператива. После этого полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Сейчас следователи устанавливают всех участников схемы.

Пострадавших просят обратиться в Главное следственное управление МВД по Новосибирской области. Приём ведут в Новосибирске на улице Октябрьской, 78. Также открыты телефоны для связи: 8 (383) 232-77-24 и 8 (383) 232-78-23.