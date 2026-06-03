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общество

В Новосибирской области реализовали проекты на 90 млрд рублей благодаря поддержке Совфеда

Фото: Сиб.фм
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В Совете Федерации прошла научно-практическая конференция, посвящённая проекту «Дни субъектов РФ». На мероприятии губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о результатах работы региона после участия в программе.

По словам главы области, в декабре 2019 года Совет Федерации поддержал 14 крупных проектов Новосибирской области. За семь лет объём инвестиций в эти инициативы превысил 90 миллиардов рублей.

Главным примером успешной работы Травников назвал развитие аэропорта Толмачёво. Изначально речь шла только о строительстве второй взлётно-посадочной полосы. Позже проект вырос в создание крупнейшего авиационного узла за Уралом.

Губернатор отметил, что в 2026 году аэропорт обслужит около 10 миллионов пассажиров. Это в два раза больше первоначальных прогнозов.

На конференции также выступили губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и первый заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов. Они подчеркнули, что механизм «Дней субъектов РФ» помогает регионам быстрее получать федеральную поддержку для крупных проектов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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