В России появится новый отечественный ИИ-ассистент для планирования путешествий

Цифровой помощник для организации путешествий на базе генеративного ИИ будет запущен в этом году. Как рассказала в рамках ПМЭФ-2026 первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова, это будет личный цифровой ассистент, который поможет с организацией поездок – от поиска билетов до подбора отелей и туров.

ИИ-агент сможет подбирать варианты авиа- и железнодорожных билетов, жилья, экскурсий. Помощник будет действовать проактивно: если заметит, что пользователь интересуется путешествиями или приближается сезон отпусков, — сам предложит различные варианты. В основе персонализации ассистента — история запросов, предпочтения по типу отдыха и доступные бонусные программы.

В чате можно будет уточнять детали поездки, маршруты, сравнивать разные варианты. При необходимости, ассистента окажет помощь и в других задачах, например, при совершении покупок.

По данным недавних исследований в России растет популярность нейросетей для поездок. В первом квартале 2026 года число запросов в ИИ-сервисах на тему путешествий вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными пользователями нейросетей для путешествий (40%) являются россияне в возрасте от 35 до 44 лет.