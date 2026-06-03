Защита детей – дело общее: между НГПУ и Уполномоченным по правам ребенка в Новосибирской области заключено соглашение о сотрудничестве

Ректор НГПУ Сергей Александрович Нелюбов и Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Николаевна Болтенко подписали Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Соглашение стало стратегическим шагом, объединяющим педагогическую науку, педагогическую практику и институты защиты общественных интересов.

- В копилке совместной работы НГПУ и Уполномоченного – проекты, которые реализуют факультет психологии, Институт детства и другие структурные подразделения университета. Мы надеемся, что мероприятия, выполнение которых предусмотрено Соглашением, позволят сделать работу в сфере защиты прав детей еще более эффективной, — отметил Сергей Нелюбов.

- Сегодня перестраивается вся система работы с детьми в России, она направлена на то, чтобы воспитатели, педагоги, классные руководители как можно раньше выявляли неблагополучную обстановку, в которую попадает ребенок, и знали, как ему помочь. Подписанное соглашение позволит НГПУ и институту Уполномоченного по правам ребенка на практике показать педагогам, как они должны работать в таких случаях, — подчеркнула Надежда Болтенко.

Уполномоченный по правам ребенка обсудила с руководителями структурных подразделений НГПУ перспективные направления совместной работы. Среди мероприятий в рамках этой работы:

- Первый всероссийский форум родителей и специалистов помогающих профессий, который пройдет осенью 2026 года в рамках подготовки к Второму открытому образовательному форуму «Педагогическая Сибирь-2026».

- Выстраивание работы службы медиации в учебных заведениях на 2026-2027 учебный год

- Активное подключение студентов НГПУ к работе в молодежных и подростковых центрах и загородных лагерях.