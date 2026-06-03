Жара до +34 градусов придет в Новосибирск в июне

Календарное лето в Новосибирской области стартовало с жаркой погоды. В регионе зафиксирован тропический зной, а МЧС объявило предупреждение об экстремальных метеоусловиях. Жителям рекомендовали меньше находиться на солнце и соблюдать питьевой режим.

В Западно-Сибирском гидрометцентре рассказали, какой будет погода в июне 2026 года.

Синоптики ожидают среднюю температуру месяца в пределах +16...+20 градусов. Это выше климатической нормы примерно на 1–1,5 градуса.

Самым теплым периодом станут первые две недели июня. Ночью температура воздуха будет держаться до +18 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +23...+28 градусов, а местами до +29...+34 градусов.

Затем в регионе прогнозируется кратковременное похолодание. Ночью температура опустится до +8...+13 градусов. Днем ожидается +15...+20 градусов.

К концу третьей декады снова установится теплая погода. Днем воздух прогреется до +27...+32 градусов, ночью — до +14...+19 градусов.

В целом июнь ожидается преимущественно сухим и солнечным. Существенные осадки возможны в основном на юго-западе области. В остальных районах кратковременные дожди и грозы прогнозируются лишь эпизодически.