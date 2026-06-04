82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 июня, 15:37
пробки
7/10
погода
+24.8°C
курсы валют
usd 71.55 | eur 86.24
82.76% -1.2
сегодня
04 июня, 15:37
пробки
7/10
погода
+24.8°C
курсы валют
usd 71.55 | eur 86.24
сегодня 14:00
общество

Двадцать спасённых летучих мышей выпустили на волю в Новосибирском зоопарке

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирском зоопарке 28 мая состоялся первый в 2026 году выпуск летучих мышей в дикую природу. На свободу отправились 20 рукокрылых, которых прошедшей зимой обнаружили жители города и передали специалистам на реабилитацию. Об этом сообщили в Фонде имени Р. А. Шило.

Всех животных нашли на территории Новосибирска в холодное время года. После этого их выхаживали волонтёры, а зиму мыши провели в специальных боксах под постоянным наблюдением. Перед выпуском специалисты тщательно проверили состояние каждой особи и убедились, что рукокрылые полностью восстановились и готовы к самостоятельной жизни.

Однако отправить животных на волю удалось не сразу. Несмотря на то, что мыши окрепли ещё несколько недель назад, решающим фактором стала погода. Эксперты ждали, пока в регионе окончательно установится устойчивое тепло и появится достаточная кормовая база в виде летающих насекомых. Как только на смену холодам пришли комары, два десятка рукокрылых выпустили в лесной зоне зоопарка.

Ранее сообщалось, что летучие мыши устроили одну из самых крупных зимовок в Самарской области.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.