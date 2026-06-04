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общество

Барабинский суд займётся иском прокурора о кресле-коляске для осуждённого инвалида

Фото: Сиб.фм / Freepik
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Барабинский районный суд Новосибирской области в ближайшее время рассмотрит необычный иск. В суд обратился Куйбышевский прокурор, который требует обеспечить одного из заключённых положенным по закону техническим средством реабилитации. Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции, речь идёт об осуждённом, отбывающем наказание в ИК-13 и имеющем вторую группу инвалидности.

Согласно индивидуальной программе реабилитации, мужчина остро нуждается в прогулочном кресле-коляске. Однако до сих пор это устройство ему не предоставили. В надзорном ведомстве уверены, что отсутствие коляски является прямым нарушением прав гражданина на социальное обеспечение и создаёт реальную угрозу ухудшения его здоровья. Дата судебного заседания будет объявлена дополнительно.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав ребенка-инвалида в Новосибирской области.

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Кристина Уколова
Журналист

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