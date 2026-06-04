Больше 80 тысяч новосибирцев уже проголосовали за парки и скверы для благоустройства

Свыше 80 тысяч жителей Новосибирска уже приняли участие во Всероссийском онлайн-голосовании за территории для будущего благоустройства. Об этом рассказал мэр Максим Кудрявцев. Горожане отбирают локации, которые приведут в порядок в 2027 году. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Отдать свой голос можно до 12 июня. На выбор предложили 27 общественных пространств. Дзержинский Калининский Ленинский Советский и Октябрьский районы выставили по три объекта. Кировский Первомайский районы и Центральный округ — по четыре. Программа, запущенная президентом Владимиром Путиным, уже изменила облик города. В Новосибирске преобразились Михайловская набережная Заельцовский и Затулинский парки, а также сквер Монумента Славы.

В 2026 году по итогам прошлых голосований стартовали работы на двух крупных площадках. В сквере на улице Демакова в Советском районе появится освещение видеонаблюдение, скейтпарк, памптрек, воркаут-зона и детские площадки. Там же высадят сиреневый сад, обустроят фестивальную поляну и поставят павильон «Амбар» в стиле деревянного зодчества. Второй объект — парк «Чемской берег» на улице Саввы Кожевникова. За него в 2024 году проголосовали 64 тысячи человек. Сейчас там монтируют малые архитектурные формы, делают спуски к воде, а также высаживают 260 крупномерных деревьев, тысячу кустарников и 1300 многолетних цветов.

Максим Кудрявцев попросил горожан не затягивать с выбором и успеть поддержать свой любимый зелёный уголок. Подробное описание всех территорий есть на официальном сайте Новосибирска. 14+



Ранее сообщалось, что жители Дзержинского района обсудили с мэром благоустройство территории.