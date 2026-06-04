Девелоперы Новосибирска выступили против новых правил КРТ

Строительное сообщество Новосибирска раскритиковало инициативу прокуратуры, которая предлагает ввести минимальный порог площади для комплексного развития территорий. Речь идёт об участках не менее пяти гектаров.

По мнению девелоперов, такое решение может серьёзно замедлить реализацию проектов. Особенно это затронет центральные районы города, где нет свободных территорий нужного размера.

Участники рынка отмечают, что под новые требования могут попасть около 70 процентов действующих договоров. Сейчас средняя площадь проектов составляет около двух гектаров.

Представители строительной отрасли считают, что изменения приведут к сокращению внебюджетного финансирования социальной инфраструктуры. Речь идёт о школах и детских садах, которые строятся за счёт застройщиков. Также они прогнозируют рост административной нагрузки и увеличение числа долгостроев.

Основатель компании «Сибирь Девелопмент» Дмитрий Хмельницкий заявил, что новые правила могут привести к снижению конкуренции. По его словам, это способно вызвать рост цен на жильё. Он также сослался на опыт Красноярска, где после похожих изменений объёмы строительства заметно сократились.

Эксперты оценивают возможные потери бюджета в десятки миллиардов рублей в год из-за снижения налоговых поступлений. Девелоперы призывают власти отложить реформу и дополнительно изучить последствия её внедрения.