Девочка порезала ногу во время отдыха на необорудованном пляже Новосибирска

3 июня спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска патрулировали место неорганизованного отдыха «Бугринская коса». К ним обратились отдыхающие – требовалась помощь ребёнку. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.

Девочка 2013 года рождения играла на пляже с друзьями. В какой-то момент она зашла по колено в воду и порезала правую стопу. Спасатели оперативно обработали рану и остановили кровотечение, после чего передали пострадавшую родственникам.

В МАСС напомнили, что в местах неорганизованного отдыха дно не проверяется и там могут находиться опасные предметы. Спасатели призвали горожан следить за детьми и выбирать только разрешённые для купания пляжи.