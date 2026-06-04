До +30 градусов ожидается в Новосибирске на выходных

В Новосибирске в предстоящие выходные установится по-настоящему летняя погода.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет уверенно расти, а в отдельные часы приблизится к отметке +30 градусов.

В субботу, 6 июня, ночь пройдёт при +17 градусах, утром сохранится такая же температура. Днём воздух прогреется до +27, а к вечеру опустится до +24. Ожидается преимущественно ясная погода, без существенных осадков. Ветер северо-восточный и восточный, временами с умеренными порывами.

В воскресенье, 7 июня, потепление усилится. Ночью около +15, утром уже +21, днём до +29 градусов, а к вечеру около +26. Местами возможна переменная облачность, но существенных дождей не прогнозируется. Ветер сменит направление на восточный, временами наблюдается штиль.