Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, как лично протестировал оплату по QR-коду в Китае, купив апельсин​​​

Российские туристы в 2026 году совершили более 400 тыс. оплат по QR-коду за границей на сумму 1,3 млрд рублей — рост в десятки раз к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные приводит ВТБ на ПМЭФ-2026.

Чаще всего за границей клиенты оплачивают по QR-коду продукты в супермаркетах, электронику и одежду. Средний размер операции составляет более 3000 рублей. Средний чек составил более 3 тыс. рублей; чаще всего по QR оплачивают продукты, электронику и одежду.

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал в кулуарах ПМЭФ-2026, что сам опробовал оплату по QR-коду. "В Китае я пробовал, купил апельсин, 12 юаней списали", — рассказал он журналистам.

В кредитной организации уточнили, что технология продолжит масштабироваться. В ближайшей перспективе — подключение новых стран и интеграция с локальными платежными системами, что окончательно закрепит QR в роли основного платежного инструмента для выездного туризма. Если в прошлом году такой способ воспринимался как экзотика, то сегодня, судя по темпу роста числа операций в десятки раз, он становится новой нормой для российского путешественника за рубежом.