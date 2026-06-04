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общество

Глава ВТБ посоветовал, куда вложить один миллион рублей

Фото пресс-службы ПАО Банк ВТБ / опубликовано СИБ.ФМ
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Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин дал совет, куда можно разместить сбережения на примере 1 млн рублей. Наиболее выгодным инструментом сейчас является консервативный инструмент — банковский депозит. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в рамках ПМЭФ-2026.

Еще одним источником фиксированной доходности могут стать корпоративные облигации. «Рубль укрепляется, и на этом фоне 10–11% – очень хорошая ставка. На каком-то этапе я смогу посоветовать перейти на фондовый рынок, но я бы пока, честно говоря, этого не делал. Рынок очень волатильный, подвержен сильному влиянию геополитических факторов», – сказал Андрей Костин.

Как пояснил Костин, если доходность корпоративных облигаций выше ставок по вкладам, и компания надежная, то такой инструмент можно рассматривать. А вот использовать инструменты с нефиксированным доходом глава ВТБ не советует, потому что период волатильности еще не пройден. «Ставка будет снижаться, и, может быть, в следующем году, если мы придем к ставке с одной цифрой, то совместно поищем другие инструменты», — поделился топ-менеджер.

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Галина Дидан
Журналист

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