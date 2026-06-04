82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 июня, 15:38
пробки
7/10
погода
+24.8°C
курсы валют
usd 71.55 | eur 86.24
82.76% -1.2
сегодня
04 июня, 15:38
пробки
7/10
погода
+24.8°C
курсы валют
usd 71.55 | eur 86.24
сегодня 12:11
общество

Коммунальщиков из Барабинска застукали за сливом нечистот на обочины городских улиц

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Житель Барабинска снял на видео слив нечистот на обочину дороги. Запись он прислал в редакцию Сиб.фм со следующим комментарием: «Шёл с работы, увидел такую картину на улице Путевой. Когда подошёл к водителю, чтобы спросить, зачем он льёт нечистоты на обочину, он ответил, что ездить в специально отведённые места ему некогда. Какое свинство!» — возмутился житель Барабинска.

Директор МУП ЖКХ Барабинска Сергей Ромашенко свято верит в то, что его сотрудники не могли так грубо нарушить должностные инструкции. «Ваше видео я посмотреть не могу: у меня телефон кнопочный. Но я уверен, что ни один из наших сотрудников не стал бы сливать отходы на обочину. Мы водоотведением занимаемся тоже, уверен, что сливалась просто грязная вода, а не отходы», — заявил Ромашенко.

ОЦЕНИТЬ статью
4
Подпишитесь на нас в max

Виктор Бобровников
Главный редактор

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.