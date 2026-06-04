Коммунальщиков из Барабинска застукали за сливом нечистот на обочины городских улиц

Житель Барабинска снял на видео слив нечистот на обочину дороги. Запись он прислал в редакцию Сиб.фм со следующим комментарием: «Шёл с работы, увидел такую картину на улице Путевой. Когда подошёл к водителю, чтобы спросить, зачем он льёт нечистоты на обочину, он ответил, что ездить в специально отведённые места ему некогда. Какое свинство!» — возмутился житель Барабинска.

Директор МУП ЖКХ Барабинска Сергей Ромашенко свято верит в то, что его сотрудники не могли так грубо нарушить должностные инструкции. «Ваше видео я посмотреть не могу: у меня телефон кнопочный. Но я уверен, что ни один из наших сотрудников не стал бы сливать отходы на обочину. Мы водоотведением занимаемся тоже, уверен, что сливалась просто грязная вода, а не отходы», — заявил Ромашенко.