Крупный мобильный оператор оцифрует новый туристический кластер на Байкале

МегаФон примет участие в развитии цифровой инфраструктуры туристических территорий, создаваемых в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». Соответствующие договоренности оператор и правительство Иркутской области закрепили на Петербургском международном экономическом форуме – 2026. Соглашение также предусматривает совместные проекты в сфере экологии, безопасности и импортонезависимых технологий связи.

Документ подписали генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В рамках договорённостей оператор обеспечит телеком-инфраструктурой и аналитическими сервисами туристические объекты, создаваемые в составе федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». Он предусматривает развитие всесезонных курортов на побережьях Балтийского, Чёрного, Азoвского, Каспийского и Японского морей, а также на Байкале. В Иркутской области в проект включены две площадки — туристическая территория «Байкальская слобода» в районе посёлка Тальцы и особая экономическая зона «Ворота Байкала» в Байкальске.

Кроме того, сотрудничество будет направлено на внедрение цифровых решений для повышения комфорта и безопасности городской среды, реализацию экологических проектов, связанных с оздоровлением водоёмов, снижением объёма твёрдых коммунальных отходов и уменьшением вредных выбросов.

«В рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в Иркутской области предусмотрено создание инфраструктуры в двух локациях: «Байкальская Слобода» в районе поселка Тальцы и особая экономическая зона «Ворота Байкала» в Байкальске. Для комплексного развития этих территорий, безусловно, важна качественная и стабильная связь. Кроме того, необходим анализ туристических потоков, благодаря которому мы сможем определить основные места притяжения. Важным направлением для нас также является экологический мониторинг. Внедрение цифровых решений для автоматического контроля состояния окружающей среды будет способствовать повышению экологической безопасности на территории региона. Уверен, что достигнутые договоренности станут еще одним шагом на пути к дальнейшему развитию цифровизации в Иркутской области», – прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Развитие туризма сегодня невозможно рассматривать отдельно от прогресса цифровой среды. Люди ожидают стабильную связь, удобные сервисы и высокий уровень безопасности независимо от того, находятся они в крупном городе или в туристической локации. Поэтому в рамках сотрудничества с Иркутской областью мы сосредоточимся не только на развитии телеком-инфраструктуры, но и на внедрении решений, которые помогут региону эффективнее управлять туристическими потоками, совершенствовать городскую среду и реализовывать экологические проекты», — отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

Отдельным направлением станет развитие технологических решений для государственных и муниципальных служб региона. В частности, МегаФон готов внедрить систему транкинговой связи на базе отечественных разработок для нужд здравоохранения, сферы ЖКХ, а также предоставить свои компетенции и технологии для повышения уровня информационной безопасности.