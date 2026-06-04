Новосибирск против «визуального шума»: есть ли шанс у города избавиться от рекламного хаоса

На улицах Новосибирска разворачивается битва за облик города. Мегаполис переполнен устаревшими рекламными конструкциями, которые захламляют пространство и не добавляют эстетики. Однако наружная реклама является важным источником средств для городского бюджета и избавляться от нее совсем было бы неправильно. Пострадает от такого решения и местный бизнес, который лишится мощного канала продвижения. Найти золотую середину: сделать город современным и технологичным, не навредив поступлениям от наружной рекламы — задача, которая сегодня стоит как никогда остро.

Поиску компромисса был посвящен экспертный круглый стол «Архитектурный облик Новосибирска: от визуального шума к стандартам развития цифровизации», который прошел 2 июня в пресс-центре медиахолдинга Сиб.фм Групп. В дискуссии приняли участие представители администрации города, регуляторы рынка и надзорные органы, а также бизнеса.

Участники обсудили сложившуюся ситуацию с наружной рекламой в городе, констатировали проблему перенасыщения улиц устаревшими рекламными конструкциями. Итогом обсуждения стало предложение по созданию рабочей группы, которая должна выработать способ сократить количество щитов не только без потери емкости рынка, но и ее увеличения. Самый очевидный вариант, уже зарекомендовавший себя в других городах — установка современных цифровых конструкций.

Депутаты: «Жителей беспокоит старый формат»

Дискуссию открыл вице-спикер горсовета Павел Горшков, озвучивший запросы новосибирцев. По его словам, жалобы на наружную рекламу поступают регулярно — как в виде наказов избирателей, так и на личных приёмах. Горожан беспокоит, что старые конструкции мешают обзору на улицах, закрывают культурные объекты, морально и физически устарели, иной раз создавая угрозу безопасности.

«Я сейчас говорю о статичной рекламе... Реклама ещё и старого формата. Как бы нам не хотелось, но она присутствует», — отметил депутат.

Он указал на ключевую проблему — территориальный дисбаланс. В отдалённых районах, например, Первомайский, Советский, рекламы гораздо меньше, чем в центре. Это создаёт эффект визуального перенасыщения при поездках в центр.

Вице-спикер заявил, что депутатский корпус готов к работе над улучшением облика города. Подтверждение тому — переименование в новом созыве профильной комиссии в «Комиссию по развитию предпринимательства, потребительского рынка и наружной рекламы». Также он высказался за неизбежную цифровизацию.

«Чтобы соответствовать высокому званию третьего города страны, нужно идти в ногу со временем... Статическая реклама — это действительно уже прошлый век», — считает Горшков, отмечая, что видеоэкраны смотрятся лучше и не создают неудобств, связанных с заменой баннеров.



Мэрия: «Реклама как источник дохода»

Вице-мэр Новосибирска Евгений Попантонопуло подошёл к вопросу с управленческой и бюджетной точки зрения. Он напомнил, что размещение рекламы — значимый источник дохода для городской казны (219 млн рублей за 2025 год). Большинство конструкций размещены легально, а их договоры, продлённые федеральным постановлением, действуют до 2034 года.

«Вопрос не стоит о том, что всё снесем, построим заново. Так сделать пока невозможно», — заявил Попантонопуло.

При этом в мэрии ведётся работа по очистке города. За прошлый год было демонтировано 85 отдельно стоящих конструкций и более 1300 вывесок. Вице-мэр подробно остановился на преимуществах цифровых носителей, которые уже сегодня приносят пользу городу:

1. Сокращение количества конструкций: один экран может показывать множество объявлений.

2. Оперативность для социальной рекламы: размещение информации занимает часы, а не дни. Яркий пример — совместный проект с полицией по поиску угнанных автомобилей, где данные появляются на билбордах в течение минут.

3. Новые возможности: трансляция Парада Победы 9 мая, отключение коммерческой рекламы в памятные дни.

«В случае со статической рекламой это было бы просто невозможно», — подчеркнул он.

Прокуратура: «Системных нарушений в рекламе немного, требуется донастройка правил»

Прокурор города Олег Желдак сообщил, что системных нарушений в сфере рекламы сейчас немного.

«Надо отдать должное муниципалитету, они привели в порядок на территории города рынок наружной рекламы. Мы легализовали те конструкции, которые у нас сейчас есть. Заключили договоры и перешли на конкурентную основу», – отметил прокурор.

Однако он обратил внимание, что пока не совсем отрегулированный вопрос размещения табличек под дорожными знаками.

«Предложения официальные направили мэру города, и я думаю, этот вопрос в ближайшее время отрегулируем, корректировки будут внесены», – подчеркнул Олег Желдак.

В части цифровизации и изменении правил размещения наружной рекламы позицию прокуратуры Олег Желдак сформулировал так:

«Мы не возражаем, но хотелось бы отметить необходимость взаимодействия с органами ГИБДД, потому что вопрос безопасности дорожного движения, при всех слагаемых, будет в приоритете, однозначно. При этом нам надо понимать, что именно коллеги видят под изменениями. Если актуализировать правила размещения наружной рекламы, то почему нет? Это нормативный правовой акт муниципальный, который является динамичным и должен изменяться в соответствии с реалиями, которые складываются. Мы готовы на стадии проекта все изучать, включаться. Нужно также привлечь антимонопольную службу, чтобы понимать, что нам делать с теми контрактами, лотами, которые сейчас уже отторгованы и по которым есть договоры до 2034 года. Есть предмет, цена, сроки, честные условия обязательств, которые мы по общим положениям норм ГК в одностороннем порядке изменить, на сегодняшний день не можем, это тот механизм, который нужно прорабатывать, вырабатывать пути решения и совместными усилиями стремиться к оптимизации рекламного пространства», — пояснил Желдак.

Законодатели: «Нужен новый механизм и рабочая группа»

Депутат Заксобрания Новосибирской области Андрей Любавский назвал продление договоров до 2034 года «большим минусом» для бюджета и жителей. Он напомнил, что даже в таких условиях в течение последних пяти лет были внесены изменения в нормативно-правовую базу, регулирующую размещение рекламных конструкций, включая установление минимальных дистанций между ними, но эти правила действуют для новых объектов наружной рекламы. В результате успешной реализации диалогового подхода и достижения компромисса с бизнес-сообществом удалось сократить порядка 500 единиц рекламных конструкций. Но эту работу нужно продолжать и вырабатывать механизмы.

«Одним из таких механизмов я вижу, когда оператор убирает определенное количество конструкций и взамен может установить видеоэкран там, где есть договор на статическую рекламу. Для реализации данной инициативы необходимо принять соответствующие решения на уровне мэрии и горсовета, а также провести мероприятия по демонтажу избыточного количества рекламных щитов на улицах города. Почему я считаю, что видеоэкран – это перспектива? При проведении заседаний рабочей группы проводилась оценка приблизительного количества видеоэкранов, которые дополнительно можно установить к уже действующим. Мы выходили на цифру порядка 200 экранов. Внедрение цифровых технологий в рекламную индустрию значительно улучшит визуальное восприятие городской среды. Увеличение числа видеоэкранов не только сократит количество рекламных конструкций, но и минимизирует визуальный шум, что, в свою очередь, положительно скажется на общем облике города», — отметил Любавский.

Депутат выступил с конкретным предложением: создать новую рабочую группу под руководством вице-мэра Евгения Попантонопуло, которая будет заниматься разработкой механизма, стимулирующего операторов к добровольному демонтажу устаревших конструкций и предоставления им права на модернизацию и установку цифровых экранов.

«Данное решение будет выгодно как для города в целом, так и для его жителей, способствуя созданию более эстетически привлекательной и функциональной городской среды», — уверен депутат.

Архитектор: «Абсолютно очевидна необходимость сокращения рекламных конструкций»

Главный архитектор Новосибирской области Иван Фаткин дал принципиальную оценку ситуации с позиции целостности городской среды. Он заявил, что центр города перенасыщен рекламными конструкциями, многие из которых нарушают даже существующие нормы.

«Для меня абсолютно очевидна необходимость сокращения парка, а не увеличения его», — заявил Фаткин.

Он напомнил, что после сокращения 500 конструкций в схему были внесены 66 новых в виде экранов, и это вызывает вопросы о стратегическом курсе. Архитектор согласился, что будущее за цифровизацией, но подчеркнул: недостаточно просто менять три статических щита на один цифровой.

«Важно, где это делать и как... внимательный архитектурный подход к среде должен определять, где размещается конструкция», — отметил он.

Фаткин предложил разработать новую комплексную схему размещения не только рекламы, но и всех объектов благоустройства, привлекая архитектурное сообщество.

«Нам бы очень хотелось... чтобы этот круглый стол сегодня оказался не просто очередным поводом поговорить... но, чтобы это было первым шагом», — резюмировал он.

Бизнес: «Мы готовы инвестировать, но нужны понятные правила»

Представитель федерального оператора наружной рекламы Russ Константин Матис привёл данные, которые наглядно показывают отставание Новосибирска от других городов России.

«Если в Москве 50% конструкций — цифровые, в Екатеринбурге — 31%, то в Новосибирске — только 15%. По плотности конструкций на 100 тыс. жителей разрыв ещё больше: Москва — 22, Екатеринбург — 39, Новосибирск — 73», — перечислил он.

«У Новосибирска есть огромный потенциал для качественного рывка: мы можем обновить устаревший инвентарь, убрать избыточные конструкции и за счёт цифровизации сделать улицы визуально чище, а рекламу — эффективнее. Кроме того, цифровой формат позволяет оперативно запускать общественно значимую информацию и социальную рекламу», — отметил Матис.

Он подчеркнул, что для компании принципиальны понятные, стабильные правила игры, а не хаотичная установка новых конструкций и постоянное изменение условий.

«Планирование инвестиций — это долгосрочный процесс, но мы до конца не понимаем стоимость и ценность новых мест; оператор гарантированно несёт расходы и сокращает количество конструкций уже сейчас, а вот как это будет продаваться через несколько лет — большой вопрос. Это риск, который мы готовы брать на себя, если у города будет внятная долгосрочная программа развития рекламного инвентаря», — сказал Матис.

«Необходимо скорректировать правила в строгом соответствии с законодательством очевидно назрела, но нужно сделать так, чтобы выигрывали все стороны. В таком случае мы тоже готовы вкладываться в развитие городской инфраструктуры», — сформулировал он ключевой запрос бизнеса.

Рабочая группа как путь к компромиссу





В финале дискуссии участники сошлись на необходимости сокращения количества конструкций старых форматов, развития цифровизации и разработки новых правил для рынка наружной рекламы Новосибирска. Инициатива Андрея Любавского о создании рабочей группы под руководством вице-мэра получила единогласную поддержку.

Евгений Попантонопуло, к которому участники круглого стола обратились с предложением возглавить этот процесс, подчеркнул юридическую и бюджетную сложность любых будущих договорённостей, но согласился продолжить открытый диалог. При этом он отметил, что опыт подобных изменений в других регионах доказывает, что можно достичь баланса интересов с учетом специфики Новосибирска.

Экспертное сообщество Новосибирска впервые за долгое время публично сформулировало общую позицию по болезненному вопросу наружной рекламы. Теперь слово за практическими шагами и политической волей.