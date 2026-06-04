Новосибирцам рассказали, почему лишний вес населения мешает росту экономики

На Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году специалисты из стран СНГ обсудили неожиданные угрозы для здоровья нации и роста ВВП. Проблемы, озвученные экспертами, напрямую касаются и Новосибирской области. Одним из главных врагов долголетия назвали ожирение, которое перестало быть сугубо медицинской темой и превратилось в макроэкономический фактор.

Заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Кривонос и заместитель председателя Совета по вопросам попечительства Пётр Родионов обозначили приоритетную задачу — развитие программ здорового долголетия. Кривонос сделала акцент на том, что недостаточно просто продлить человеку жизнь, необходимо сохранить её качество и социальную активность. Ключевым инструментом для этого должна стать предиктивная медицина, позволяющая диагностировать заболевание на самой ранней стадии, не доводя до серьёзных осложнений.

Затем с докладом выступил заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин. Приведённые им цифры заставили зал замереть. По словам чиновника, метаболические нарушения, развивающиеся на фоне лишнего веса, обходятся государству примерно в четыре триллиона рублей ежегодно. В эту астрономическую сумму входит лечение целого букета сопутствующих болезней. Ситуацию усугубляет набирающее обороты детское ожирение, которое гарантированно спровоцирует дальнейший рост медицинских расходов. Экономика попадает в замкнутый круг: проблемы со здоровьем граждан требуют всё больших бюджетных вливаний, а средств на рост не остаётся именно из-за нехватки здоровой рабочей силы.

Эксперты подчеркнули, что определённый задел уже создан. В регионах, и Новосибирская область не исключение, усиливается контроль качества питания: проверки проходят даже товары на полках сетевых магазинов. Внедряется оборудование для безопасной оценки состава тела, сосудистого старения и психологического статуса. Профилактические программы постепенно переориентируются с лечения последствий на их предотвращение. Будущее, как было заявлено, именно за предиктивной медициной, доступной в том числе и жителям нашего региона.

Ранее сообщалось, что ученые назвали ожирение главным фактором риска болезни Альцгеймера.