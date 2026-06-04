Обманутые инвесторы «Мегадом» и других новосибирских застройщиков ИЖС просят помощи у Путина

Группа обманутых инвесторов в сфере индивидуального жилищного строительства из Новосибирска записала видеообращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, прося о помощи в восстановлении своих прав. На днях они провели митинг, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. По данным издания «Прецедент», в протестной акции приняли участие около 70 человек, которые остались без загородных домов, но с многомиллионными ипотеками.

Люди вложили материнский капитал, свои сбережения и средства, полученные по льготной ипотечной программе, чтобы построить дома для своих семей. Однако вместо этого они получили ненадлежащие строения с проседающим фундаментом. Обманутые семьи уже во второй раз обращаются к Владимиру Путину с просьбой восстановить их права.

— Уважаемый Владимир Владимирович, мы — обманутые дольщики из Новосибирска. Тысячи семей по всей России пострадали от недостатков государственных льготных ипотечных программ в сфере ИЖС. В Новосибирске таких более 400 семей. Вместо домов мы получили пустые участки и долговые обязательства на долгие годы. Эскроу-счета по таким программам были введены с большим опозданием. Можете ли вы дать нам шанс на нормальную жизнь, как это было у дольщиков многоквартирных домов, которые также стали жертвами мошенников из-за недостатков в законодательстве? — обратились люди к главе государства.

Сибиряки подчеркивают, что оказались в долговой яме и без жилья, доверившись государственной программе.

— За последние два года мы обращались во множество инстанций, как федеральных, так и региональных, но везде получали лишь отписки. Банки не несут ответственности за аккредитацию, выданную мошенникам, так как не наделены такой ответственностью со стороны государства. Мы не должны отвечать за пробелы в законодательстве. Нам нужен закон, чтобы восстановить наши права, как это было у дольщиков многоквартирных домов, — добавили сибиряки.

Участница протестной акции Алина сообщила, что они обмануты застройщиками из-за недостатков в законодательстве. Люди остались без домов, но с ипотеками на 30 лет. Они требуют достройки домов или возврата средств. Женщина пострадала от действий ООО «Мегадом», клиенты которого в основном переводили кредитные деньги, полученные по ипотеке. Теперь сибиряки вынуждены возвращать банкам миллионы.

Осенью 2024 года директора строительной компании арестовали, но вскоре он скончался. В итоге был арестован его преемник Виктор Рычков.

Напомним, что недавно были возбуждены уголовные дела в отношении семи строительных компаний, занимающихся ИЖС, включая ООО «Мегадом» и его партнеров, таких как ООО «РСУ-ГИС», ООО «Биш Хаус», ООО «Малоэтажная Сибирь», ООО «Новый мир», ООО «Дримхаус констракшн», ООО «Альтернатива» и ООО «АПС ДСК Сибирь».