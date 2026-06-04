Опубликованы фото редких экспонатов с выставки «Время денег», открывающейся в Новосибирске

В распоряжении Сиб.фм оказались фотографии экспонатов, которые уже через два дня смогут увидеть все желающие. В Музее на набережной готовятся к открытию масштабной выставки «Время денег» — совместного проекта Музея Новосибирска и Музея Банка России. Судя по опубликованным кадрам, гостей ждёт настоящее путешествие в мир российской денежной истории.

Экспозиция охватывает почти три столетия — от петровских времён до конца XX века. На опубликованных снимках можно разглядеть старинные полушки и денги, знаменитые «сибирки», а также «керенки», «чирики» и «косари». Особую гордость коллекции составляют монеты Сузунского монетного двора, который работал с 1766 по 1847 год и был третьим монетным двором Российской империи. Сначала там чеканили сибирскую монету, а с 1781 года перешли на общегосударственную. Музей Банка России предоставил по-настоящему редкие вещи: на фото запечатлены массивный сейф «Гром» конца XIX века, пресс для формирования банковских пачек и устройства для упаковки банкнот.

Торжественное открытие состоится 6 июня в 15:00. В первый день вход на выставку будет свободным для всех посетителей.