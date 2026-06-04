От грантов до ЭКГ-рейтинга: в Новосибирской области назвали меры господдержки бизнеса

Сектор малого и среднего предпринимательства Новосибирской области демонстрирует положительную динамику. По данным Единого реестра субъектов МСП ФНС России, на 10 мая 2026 года в регионе зарегистрировано 159 578 малых и средних предприятий — на 3 376 (2,2%) больше, чем на начало года (156 202). Рост обеспечивается за счет ИП: с января 2026 года число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 3 666 (3,8%).

Бизнес Новосибирской области продолжает адаптироваться к новым экономическим условиям: изменилась налоговая и административная нагрузка, структура потребительского спроса. В ответ на это региональное министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства оказывает предпринимателям адресную поддержку. Так, до 14 июня 2026 года социальные предприятия, молодые предприниматели и участники СВО, реализующие себя в сфере бизнеса, могут подать заявку на грант на развитие своего дела до 500 тысяч рублей.

Ранее, 26 мая, на площадке центра «Мой бизнес» в День предпринимательства министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф подчеркнула важность развития креативной экономики. Новосибирская область, по сообщению спикера, входит в число лидеров по этому направлению, занимая третье место в стране. Ключевой драйвер такой динамики — малый и средний бизнес, который активно создает новые продукты, сервисы и рабочие места. В этой связи региональные власти продолжают системную работу по улучшению делового климата и поддержке предпринимательских инициатив.

Светлана Шарпф также затронула тему развития туристического бизнеса. По ее словам, для продвижения Новосибирской области необходимы активные маркетинговые меры. В планах — заключить соглашение с авиакомпанией S7. Оно будет направлено на популяризацию региона с использованием ресурсов перевозчика. Конкретные условия соглашения пока не разглашаются.

Спикеры также обсудили развитие ЭКГ‑рейтинга — комплексной оценки «здоровья» бизнеса. Рейтинг определяет уровень благонадежности компании, ее социальную и экологическую ответственность. С 28 мая 2026 года в Новосибирской области действует закон о развитии ответственного бизнеса, который закрепляет этот рейтинг на региональном уровне. Компании, получившие высокую оценку по ЭКГ‑рейтингу, могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки, а также на преимущества при участии в госзакупках. По предварительным данным, в Новосибирской области 7,5% компаний имеют рейтинг выше 91 балла.

Также в регионе продолжают действовать меры государственной поддержки по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». В центре «Мой бизнес» Новосибирской области предпринимателям доступны консультации по правовым, налоговым и бухгалтерским вопросам, услуги по продвижению, регистрации товарных знаков, сертификации и автоматизации на базе отечественного ПО. Подробная информация — на сайте центра.