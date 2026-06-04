Первые шампиньоны нашли в лесах Новосибирской области

В Новосибирской области грибники наткнулись на первые в этом году шампиньоны. Снимками скромного улова поделился местный житель в паблике «Грибы и грибные места Новосибирск Новосибирской области».

На фотографиях видно несколько небольших экземпляров.

Подписчики сообщества обсудили находку и пришли к выводу, что грибы выросли в лесу, а не на открытой луговой местности. Автор снимков коротко подписал кадр, сообщив, что нашёл всего пару штук, но начало сезона считает открытым. Несмотря на скромный размер и количество грибов, повод для радости у любителей тихой охоты действительно появился.

Ранее сообщалось, что жительница Новосибирской области нашла шампиньон весом почти 700 граммов.