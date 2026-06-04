Представитель держателей облигаций «Нафтатранса плюс» подал заявление в полицию

Представитель владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ» обратился в ГУ МВД России по Новосибирской области с заявлением о проведении проверки в отношении руководства компании-эмитента ТК «Нафтатранс плюс». Документ подан 2 июня 2026 года в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Об этом сообщается в телеграм-канале ООО «ЮЛКМ».

Заявление подано по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 159 УК РФ – мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Инициатор проверки указывает на возможное хищение руководством и контролирующими лицами эмитента денежных средств, принадлежащих владельцам облигаций.

Кроме того, представитель владельцев облигаций ходатайствует об истребовании у компании бухгалтерских документов за 2024 и 2025 годы. В дальнейшем планируется назначение экономической экспертизы для проверки достоверности отчётности эмитента.

Напомним, что ранее Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил ходатайство компании «ЮЛКМ» и наложил обеспечительные меры на имущество и денежные счета ООО ТК «Нафтатранс плюс». В июне 2025 года компания допустила технические дефолты по нескольким выплатам: не погасила купонную выплату на 6,165 млн, затем купонный доход на 3,7 млн рублей и частичное досрочное погашение на 41,65 млн рублей.