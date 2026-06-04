Прокуратура начала проверку после взрыва газового баллона в кафе Новосибирска

Прокуратура Октябрьского района Новосибирска организовала проверку после происшествия в кафе на улице Большевистской. Там лопнул газовый баллон, после чего произошла вспышка.

По данным ведомства, пострадали три человека. Среди них есть несовершеннолетний. Всех пострадавших доставили в больницу.

На месте продолжают работать экстренные службы. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Исполняющий обязанности прокурора района Владимир Гааг выехал на место ЧП. В прокуратуре сообщили, что по итогам проверки примут меры прокурорского реагирования, если для этого будут основания.