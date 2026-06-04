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общество

Россияне стали чаще переводить средства за рубеж

Фото freepik.com, автор @jannoon028 / опубликовано СИБ.ФМ
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Число переводов за рубеж в первом квартале текущего года выросло в пять раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом в рамках ПМЭФ-2026 рассказали в ВТБ. Большую часть переводов люди осуществляют по номеру телефона. Общий объем таких операций вырос в два раза и превысил 140 млрд рублей.

Трансграничные переводы — популярная операция. Ежедневно в России проводятся тысячи таких транзакций. При этом почти 90% платежей происходят по номеру телефона. Наибольший объём денежных потоков от клиентов ВТБ направлен в Узбекистан, Таджикистан, Китай и Кыргызстан, а также в другие государства ближнего зарубежья. Совокупно эти направления аккумулируют свыше 90% всего спроса на международные переводы.

Чаще всего клиенты переводят деньги родным, а также для пополнения банковских счетов и карт перед предстоящими поездками в другую страну. Кроме того, средства используются для покупок, оплаты услуг и различных сервисов. Статистика показывает, что пользователь сервиса переводов по номеру телефона в среднем выполняет 3–4 транзакции ежемесячно.

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Галина Дидан
Журналист

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