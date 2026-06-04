Шесть семей остались без жилья после крупного пожара под Новосибирском

Крупный пожар произошёл 3 июня в городе Обь Новосибирской области.

Огонь уничтожил четыре частных дома. Ещё один дом получил частичные повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

По информации городской администрации, в результате пожара пострадали шесть семей. Люди потеряли имущество, документы и предметы первой необходимости.

После происшествия в городе организовали сбор помощи для погорельцев. Жителей просят приносить вещи и необходимую помощь по нескольким адресам: улица Авиационная, 12, улица ЖКО аэропорта, 25/1, а также в ДК «Крылья Сибири» и «ДоброЦентр».