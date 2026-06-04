Сильная магнитная буря накроет Новосибирскую область вечером 4 июня

Жителей Новосибирской области предупредили о сильной магнитной буре. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, первые геомагнитные возмущения начнутся вечером 4 июня около 22:00.

Сначала буря достигнет уровня G2. Такой уровень считается средним. Однако уже утром 5 июня мощность возрастёт до уровня G3. Это сильная магнитная буря.

По прогнозам специалистов, активная фаза продлится до 16:00 5 июня. После этого магнитосфера останется возбуждённой почти до полуночи. Затем в ночь на 6 июня ожидается ещё одна буря уровня G1.

Причиной геомагнитных возмущений стали выбросы плазмы на Солнце после серии мощных вспышек. Учёные считают, что несколько потоков солнечного вещества объединятся возле Земли в одну крупную структуру.

Специалисты отметили, что бури уровня G3 считаются сильными, но не рекордными. Последний раз подобное явление наблюдали 21 марта этого года. Более мощная буря уровня G4 происходила в январе.

Метеозависимые люди в такие периоды могут ощущать слабость, головные боли, усталость и перепады давления. Врачи советуют снизить физические нагрузки, больше отдыхать и следить за самочувствием.

Также магнитные бури прогнозируются 11 и 12 июня.