Стало известно, с какими игроками ХК «Сибирь» заключил контракты за месяц

Хоккейный клуб «Сибирь» из Новосибирска за последний месяц провёл ряд кадровых изменений.

Команда подписала одного нового игрока и продлила соглашения с несколькими хоккеистами основного состава.

В числе главных новостей оказался переход Даниила Лазутина. 22-летний нападающий перешёл в клуб в результате обмена с ЦСКА. Контракт рассчитан на один сезон.

Защитник Фёдор Гордеев остался в команде ещё на год. 27-летний хоккеист подписал одностороннее соглашение о продлении.

Нападающий Максим Сушко также продолжит выступать за «Сибирь». Контракт с 27-летним игроком рассчитан до конца следующего сезона.