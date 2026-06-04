Уже 80 тыс голосов: онлайн-голосование за городские пространства набирает обороты в Новосибирске

Жители Новосибирска активно участвуют во Всероссийском онлайн-голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в следующем году. На платформе «Госуслуги. Решаем вместе» свои предпочтения уже выразили более 80 тысяч горожан. Прием голосов продлится до 12 июня.

В этом году новосибирцам предстоит выбор из 27 общественных пространств. Список сформирован с учетом предварительных предложений жителей и включает по три площадки от Дзержинского, Калининского, Ленинского, Советского и Октябрьского районов, а также по четыре объекта от Кировского, Первомайского районов и Центрального округа. Объект-победитель получит финансирование на реализацию проекта уже в 2027 году.

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС), который реализуется в составе нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Эта масштабная программа работает уже несколько лет по инициативе Президента России Владимира Путина. Ключевой принцип проекта – именно новосибирцы сами определяют, какие общественные пространства города должны быть обновлены.

Благодаря голосованию жителей в Новосибирске были созданы и капитально обновлены знаковые городские территории: Михайловская набережная, Заельцовский и Затулинский парки, а также сквер у Монумента Славы.

Результаты голосований прошлых лет горожане видят уже сегодня. В 2026 году в городе активно ведутся работы на двух крупных объектах. В Советском районе преображается сквер на улице Демакова: там монтируют современное освещение и видеонаблюдение, строят скейтпарк и памптрек, площадки для воркаута и детские игровые зоны. Предусмотрено комплексное озеленение с обустройством газонов, сиреневого и дождевых садов, а функцию визит-центра выполнит павильон «Амбар» в стиле деревянного зодчества.

Одновременно благоустраивается парк «Чемской берег» в Северо-Чемском жилмассиве. Напомним, что в рейтинговом голосовании 2024 года этот парк с набережной занял первое место, за его строительство тогда отдали голоса 64 тысячи новосибирцев. В текущем году там обустроят нижнюю площадку и спуски к воде, а также проведут масштабное озеленение: планируется высадить 260 крупномерных деревьев (липы, клёны Гиннала, берёзы Криспа), тысячу кустарников и около 1,3 тысячи многолетних цветов.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем канале МАХ призвал горожан не оставаться в стороне и активно принять участие в благоустройстве родного города.

«Каждый ваш голос – это реальный шаг к преображению Новосибирска. Давайте вместе сделаем наш город еще более комфортным, современным и уютным для жизни», – отметил глава города.

Подробное описание всех 27 территорий-участниц доступно на официальном сайте города Новосибирска и на платформе голосования.