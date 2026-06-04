В июне тест-мобиль проедет по 8 точкам в Новосибирске для проверки на ВИЧ и гепатит С

Передвижной пункт профилактики ВИЧ продолжает выезды в Новосибирске. Жители города могут бесплатно, анонимно и оперативно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и гепатит С. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, результаты выдаются на руки всего через 15 минут.

Тест-мобиль будет работать с трёх часов дня до семи вечера. 5 июня он разместится в Театральном сквере у метро «Площадь Ленина», 8 июня — на площади Пименова возле ГПНТБ. 10 июня пункт откроется на привокзальной площади у «Экспресс-пригорода».

15 июня тестирование пройдёт у ДК имени Горького на Богдана Хмельницкого, 40. 17 июня — на улице Одоевского, 1/12, 19 июня — вновь в Театральном сквере.

22 июня тест-мобиль будет ждать на проспекте Карла Маркса, 49 у кинотеатра «Аврора», 24 июня — на улице Ильича, 6, 26 июня — у ТРЦ «Золотая Нива», а 29 июня пункт проведёт заключительный выезд месяца на площади Пименова возле ГПНТБ.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что на начало 2026 года в Новосибирской области на диспансерном учёте состоит 477 детей с ВИЧ-инфекцией в возрасте до 17 лет. Среди них пять малышей в возрасте до года.