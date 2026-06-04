В Новокузнецке мужчину арестовали за бег по подъезду без одежды

В Новокузнецке 46-летнего мужчину привлекли к ответственности после того, как он пробежался по подъезду жилого дома без одежды. Об этом пишет VSE42.RU.

Информация об инциденте появилась в социальных сетях. При этом официальных заявлений от жильцов в полицию не поступало.

Правоохранители провели проверку и установили личность нарушителя. Им оказался местный житель 46 лет.

Мужчина пояснил, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не контролировал свои действия.

В отношении него составили протокол о мелком хулиганстве. Суд назначил ему сутки административного ареста.