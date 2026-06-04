В Новосибирске продолжают строить дорогу на улице Титова

В Ленинском районе Новосибирска продолжается строительство дороги на улице Титова. Работы идут на участке от улицы Порт-Артурской до улицы Дукача.

Мэр города Максим Кудрявцев сообщил, что специалисты уже завершили подготовительный этап. Рабочие расчистили территорию, вынесли ось будущей трассы и проложили ливневую канализацию.

Кроме того, на участке переустроили и защитили сети водопровода. Также дорожники уложили нижний слой из щебёночно-песчаной смеси.

Сейчас основание дороги должно набрать необходимую прочность. По проекту этот этап займёт не менее трёх месяцев.

Максим Кудрявцев подчеркнул, что работы не остановлены. По его словам, такой технологический цикл нужен для долговечности будущей дороги.

В настоящее время специалисты следят за состоянием грунта. После завершения этого этапа строители смогут приступить к укладке верхнего слоя асфальта.