В Новосибирской области сняли карантин после вспышки опасной инфекции у скота

В Новосибирской области полностью отменили карантин, который вводили из-за вспышек пастереллёза среди домашнего скота. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил губернатор Андрей Травников.

По словам главы региона, за последние три месяца новых случаев заболевания не выявили. Карантин сняли во всех населённых пунктах и на предприятиях, где ранее действовали ограничения.

Андрей Травников уточнил, что теперь специалисты должны выждать ещё 90 дней и провести повторные анализы. Это нужно для окончательного подтверждения, что инфекция больше не распространяется.

Восстановление поголовья скота в регионе планируют начать в августе. Такое решение примут после получения контрольных результатов исследований.

О первых случаях заражения власти сообщили в начале февраля. Заболевание обнаружили сразу в нескольких районах области. Наиболее сложная ситуация тогда сложилась в сёлах Гнедухино, Новоключи, Чернокурья, Козиха и Новопичугово.

Для предотвращения распространения инфекции в регионе проводили изъятие скота и вводили карантинные меры.