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проиcшествия

Взрыв газового баллона произошёл в кафе в Новосибирске, пострадали три человека

Фото: Сиб.фм / МЧС по НСО
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В Новосибирске в кафе «Гельшат» произошёл взрыв газового баллона. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

В результате пострадали двое взрослых и подросток. Всем пострадавшим потребовалась госпитализация.

У 15-летнего ребёнка зафиксирован ожог руки. Врачи оказывают ему помощь.

После взрыва в здании разрушился потолок. Также пострадала оргтехника, часть оборудования вышла из строя.

В прокуратуре Новосибирской области начали проверку. Специалисты устанавливают причины происшествия и все обстоятельства случившегося.

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Игорь Кириченко
Журналист

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