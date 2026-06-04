Взрыв газового баллона произошёл в кафе в Новосибирске, пострадали три человека

В Новосибирске в кафе «Гельшат» произошёл взрыв газового баллона. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

В результате пострадали двое взрослых и подросток. Всем пострадавшим потребовалась госпитализация.

У 15-летнего ребёнка зафиксирован ожог руки. Врачи оказывают ему помощь.

После взрыва в здании разрушился потолок. Также пострадала оргтехника, часть оборудования вышла из строя.

В прокуратуре Новосибирской области начали проверку. Специалисты устанавливают причины происшествия и все обстоятельства случившегося.