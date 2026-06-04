Житель Новосибирска купил в интернете муляж бомбы и подложил его соседям

Полиция Новосибирска оперативно раскрыла инцидент, который переполошил жителей многоэтажки на улице Титова. В отдел полиции № 7 «Ленинский» поступил тревожный звонок: в подъезде у одной из квартир обнаружили подозрительный предмет. На место немедленно стянули наряды полиции, Госавтоинспекции и Росгвардии. Территорию оцепили, а жильцов дома эвакуировали.

При тщательном осмотре сапёры выяснили, что никакой опасности находка не представляет. Это оказался всего лишь муляж. Вскоре оперативники вычислили и задержали автора инсценировки. Им оказался житель этого же дома 1980 года рождения. Мужчина признался, что пошёл на такой шаг из-за бытового конфликта с соседями, а бутафорию приобрёл через интернет.

Шутку силовики не оценили. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Сейчас фигурант находится под стражей, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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