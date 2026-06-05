Массовое ДТП парализовало Бердское шоссе под Новосибирском: пробка растянулась на 15 км

В Новосибирске автомобилисты сообщают о серьёзной пробке на Бердском шоссе. Причиной стал дорожный затор после столкновения четырёх автомобилей.

По данным очевидцев, авария произошла в сторону Бердска. В результате оказалась перекрыта одна из полос движения. Пробка растянулась примерно на 15 километров и начинается в районе Нижней Ельцовки.

Сообщается, что в ДТП участвовали два автомобиля ГАЗель, внедорожник и белый хэтчбек. По словам пользователей соцсетей, часть машин двигалась навстречу друг другу, часть — в попутном направлении.

Бердское шоссе традиционно загружено по пятницам. Перед выходными многие жители города выезжают за пределы мегаполиса, что дополнительно усиливает заторы даже без аварий.

Автомобилисты призывают друг друга к терпению и советуют учитывать сложную дорожную ситуацию при планировании маршрутов.