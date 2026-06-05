Новосибирец отправился на принудительные работы за убийство при превышении самообороны

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор местному жителю, признав его виновным в убийстве при превышении пределов необходимой обороны. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Всё произошло днём 23 февраля 2026 года в цокольном помещении для дворников одного из жилых домов. Между подсудимым и потерпевшим вспыхнула словесная перепалка, в ходе которой оппонент схватил со стола нож и ударил обвиняемого в кисть правой руки. Завязалась драка. Обвиняемому удалось перехватить оружие, однако на этом он не остановился.

Как установил суд, осознавая, что непосредственная угроза жизни уже снизилась и можно применить иные способы защиты, мужчина нанёс нападавшему не менее пяти ударов ножом в жизненно важные органы, включая грудную клетку и шею. Пострадавший скончался в больнице на следующий день.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал вину. Ему назначили девять месяцев принудительных работ с удержанием десяти процентов зарплаты в доход государства. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны, взыскав с осуждённого компенсацию морального вреда в размере шестисот тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.