Новосибирская область вошла в топ-5 регионов по старению рынка труда

Новосибирская область столкнулась с заметным старением рынка труда.

Аналитическая служба FinExpertiza, изучив данные Росстата, пришла к выводу, что доля сотрудников на пике карьеры в регионе неуклонно сокращается. За 2025 год количество работников до 40 лет уменьшилось на 3,3 процента, или на 20 тысяч человек. В абсолютных цифрах это второй показатель по Сибири. Более серьёзную убыль продемонстрировал только Красноярский край, потерявший почти 41 тысячу молодых специалистов. Далее по списку идут Иркутская, Омская области, Алтайский край и Томская область. Единственным сибирским регионом, сумевшим нарастить число работников на пике карьеры, оказалась Тыва с приростом в 2,6 процента.

Несмотря на максимальное сокращение, Красноярский край пока удерживает лидерство по общему количеству трудоспособного населения до 40 лет — там насчитывается 604 475 человек. Новосибирская область идёт второй с показателем 586 449 человек, а замыкает тройку Кузбасс. В масштабах всей страны число работников моложе 40 лет за год снизилось на 784,6 тысячи и составило 31,29 миллиона человек. В Сибири падение оказалось ещё заметнее — минус 123,9 тысячи. Наиболее сильное сокращение зафиксировали в группе 30-34 лет, которая формирует ядро экономически активного населения. Число занятых здесь рухнуло почти на восемь процентов.

Эксперты отмечают, что численность работников моложе 40 лет по стране опустилась до восьмилетнего минимума, а занятых старше 40 лет, наоборот, выросла до максимума. В Новосибирской области за этот же период количество молодёжи на рынке труда сократилось на 16,6 процента, тогда как доля старших возрастных групп прибавила 18,5 процента. По этим изменениям регион занял пятое место в России, уступив лидирующую позицию Томской области.

Самый высокий темп прироста среди занятых показали работники в возрасте 70 лет и старше — плюс 5,9 процента. Однако их доля в общей численности работающих остаётся минимальной и не превышает полпроцента. Главный вклад в увеличение доли возрастных сотрудников внесла когорта 60-69 лет, чья численность взлетела почти на 65 процентов. Президент FinExpertiza Елена Трубникова объяснила тренд тем, что в группу до 40 лет сейчас входят малочисленные поколения, рождённые в девяностых, а основу работников старшего возраста составляют более многочисленные семидесятые и восьмидесятые годы. В итоге за восемь лет средний возраст российского работника вырос с 40,9 до 42,7 лет.

Ранее сообщалось, что выплата зарплаты в любой день стала доступна официально работающим россиянам.