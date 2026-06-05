Новосибирским школьникам могут вернуть устные экзамены из-за повального списывания через нейросети

Школьники по всей стране, включая Новосибирск, всё чаще выполняют задания с помощью искусственного интеллекта. Масштаб проблемы заставил власти всерьёз задуматься о возврате устных экзаменов по ключевым предметам. Об этом рассказали в пресс-службе Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев представил доклад об ИИ в образовании и сразу предупредил, что запреты ситуацию не исправят. Министр образования и науки Валерий Фальков уже допустил замену письменных дипломных работ в вузах на устные экзамены. По мнению Фадеева, аналогичную систему можно внедрить и в школах. Глава СПЧ подчеркнул, что переход на устную коммуникацию потребует от педагогов гораздо больше времени. Это значит, что школам Новосибирска и других городов придётся расширять штат учителей, искать дополнительные классные помещения и полностью пересматривать методику обучения.

Фадеев также жёстко высказался о научной ценности работ, созданных нейросетями. Он заявил, что ИИ не способен создать ничего принципиально нового, а диссертации, написанные таким способом, являются пустыми и не представляют научной ценности. В этой сфере, по его словам, тоже потребуются серьёзные решения.

Ранее в Новосибирске глава СЖ России Соловьёв объяснил, почему нейросети никогда не заменят журналиста.