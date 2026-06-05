Патриотический АнтиНАТО-концерт пройдет на Михайловской набережной

10 июня Михайловская набережная Новосибирска станет площадкой для крупного патриотического события — Арт-блокпоста «АнтиНАТО». Организатором проведения акции выступает Новосибирское областное отделение КПРФ при содействии местных творческих коллективов.

Главный посыл мероприятия — выразить категоричное «НЕТ» агрессивной политике Североатлантического альянса, провоцирующей военные конфликты по всему миру. По задумке организаторов, это не просто патриотический концерт, а полноценное пространство для демонстрации активной гражданской позиции через музыку и публичные выступления.

С приветственной речью выступят известные политические деятели: первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть и первый заместитель председателя ЦК КПРФ и депутат Государственной Думы РФ Юрий Афонин.

Музыкальную программу митинга-концерта составят артисты: струнное трио «Silenzium», коллективы «Лайтинс» и «Импульсы», рок-группа «Центральный комитет», а также другие приглашенные исполнители.

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