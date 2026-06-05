«Снижение порога для самозанятых будет отложено»: главные заявления Путина на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме сделал ряд заявлений по экономической политике.

Он сообщил, что снижение порога доходов для самозанятых откладывается. Также не планируется снижение порога выручки по НДС — показатель будет зафиксирован на текущем уровне.

Путин предложил развивать инструменты коллективного инвестирования в проекты городской среды. По его словам, это позволит гражданам активнее участвовать в развитии городов.

Отдельно он отметил необходимость развития собственного производства критически важной продукции, при этом без закрытия экономики и с сохранением международного сотрудничества.

Также президент заявил о планах повысить привлекательность российского флага для торгового флота.

Среди других тем он отметил стабильность макроэкономической политики и позитивную динамику экономики.

По его словам, уровень безработицы в России составляет около 2,2%, что является одним из самых низких показателей.

Для сравнения он привёл данные по другим регионам: в Индии и США — около 4,2%, в ЕС — 5,9%.

Кроме того, президент отметил рост роли российских цифровых платформ и их влияние на партнёрские рынки. Он также сообщил, что оборот узбекских товаров через маркетплейсы в 2025 году достиг 1,5 млрд долларов.

Путин добавил, что дефицит бюджета может увеличиться, но останется ниже уровня большинства развитых стран.