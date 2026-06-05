Спасатели МАСС спасли сапбордиста, которого унесло течением на 400 метров от берега

Специалисты муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска предотвратили трагедию на Новосибирском водохранилище. Подробности сообщили в пресс-службе МАСС.

Сигнал о происшествии поступил 4 июня от супруги пострадавшего. Женщина сообщила, что её мужа 1974 года рождения уносит на сап-доске, однако из-за сильных переживаний не смогла точно указать место и назвала лишь Бердскую косу.

Спасатели немедленно вышли на поиски. Ситуацию осложняло отсутствие точных координат, но вскоре нашлись дополнительные свидетели, после чего были определены границы поисковой зоны. В ходе обследования акватории мужчину обнаружили в районе станции «Береговая» на расстоянии 400 метров от берега.

Выяснилось, что пострадавший лишь второй раз в жизни встал на сап-доску. На нём не было ни спасательного жилета, ни гидрокостюма. Когда течение начало уносить его от берега, он уронил весло, потерял равновесие и упал в холодную воду. Длительное пребывание без защиты привело к настолько серьёзному переохлаждению, что мужчина не мог разжать кисти рук. Спасатели уверены: промедли они ещё немного, пострадавший не удержался бы за доску и ушёл под воду.

Пострадавшего оперативно доставили на берег и передали бригаде скорой помощи. Сотрудники МАСС напоминают о необходимости всегда надевать спасательный жилет, который удержит человека на плаву даже при потере сознания, а также гидрокостюм для защиты от переохлаждения. Также там подчеркнули, что новичкам нельзя выходить на воду в одиночку, кроме того, важно учитывать погоду, течение и обязательно иметь при себе средства связи. Игнорирование этих правил может стоить жизни.