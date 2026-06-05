Средняя зарплата в Новосибирской области составила 91 тысячу рублей

Средняя зарплата в Новосибирской области за первые три месяца 2026 года составила 91 018 рублей в месяц. Такие данные опубликовал Новосибирскстат.

По уровню доходов регион вошёл в тройку лидеров Сибирского федерального округа. Выше показатели только у Красноярского края, где средняя зарплата достигла 110 958 рублей, и Иркутской области с результатом 97 982 рубля.

Средний показатель по СФО сейчас составляет 89 831 рубль в месяц.

Ранее Новосибирская область находилась в середине окружного рейтинга и уступала Томской и Кемеровской областям. Сейчас средняя зарплата в Томской области составляет 87 950 рублей, а в Кузбассе — 84 330 рублей.

Самые низкие зарплаты среди регионов Сибири зафиксировали в Алтайском крае. Там жители в среднем получают 66 329 рублей в месяц.