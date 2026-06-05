В Новосибирске медики скорой спасли водителя из горящего автомобиля после ДТП

Ранним утром на улице Ипподромской в Новосибирске произошло серьёзное ДТП. Легковой автомобиль врезался в столб и после удара загорелся.

Свидетелями аварии стала бригада скорой помощи, которая в этот момент везла пациентку в ГКБ №1. Медики остановились и сразу начали спасательную операцию.

По словам фельдшера Светланы Хорошиловой, из-под капота уже шло пламя. Сотрудники скорой быстро эвакуировали водителя из автомобиля.

В бригаде также работали медбрат Артём Чернов и водитель Павел Пресняков. Через несколько секунд после того, как пострадавшего перенесли в безопасное место, машина полностью загорелась.

Медики отметили, что другие автомобили проезжали мимо, не останавливаясь. По их словам, без вмешательства водитель мог получить тяжёлые ожоги или погибнуть.

Через семь минут на место прибыла вторая бригада скорой помощи. Пострадавшего доставили в больницу вместе с пациенткой, которую изначально везла первая бригада.