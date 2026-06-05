В Новосибирске появится крупный ИТ-технопарк с инвестициями более 10 млрд рублей

В Новосибирске построят технопарк для ИТ-компаний. Новый объект появится в сити-квартале «Инские холмы». О проекте сообщили в правительстве региона.

Проект реализуют Сбер, правительство Новосибирской области и компания «ВКД-1». Соглашение о сотрудничестве стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

Технопарк станет площадкой для работы в сфере искусственного интеллекта, больших данных и кибербезопасности. Также проект рассчитан на поддержку стартапов, вузов и научных институтов.

На первом этапе площадь комплекса составит 15 тысяч квадратных метров. Там создадут около 900 рабочих мест. В будущем территорию планируют расширить до 55 тысяч квадратных метров. После этого количество рабочих мест должно вырасти до 2500.

Общий объём инвестиций превысит 10 миллиардов рублей.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что проект даст региону новые высокотехнологичные рабочие места. Представитель Сбербанка Анатолий Попов отметил, что технопарк должен стать одной из точек роста для региона и объединить специалистов с современными технологиями.