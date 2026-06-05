В Новосибирской области обсудили влияние пестицидов на экологию и пчёл

В Законодательном собрании Новосибирской области прошло обсуждение применения пестицидов в сельском хозяйстве. Поводом стало обращение пчеловодов, которые заявили о возможном вреде химических средств для пчёл и окружающей среды.

Представители пчеловодческих объединений предложили создать рабочую группу. В неё они предложили включить чиновников, учёных и общественников. Также прозвучала инициатива поддерживать аграриев, которые используют более экологичные технологии.

Министр сельского хозяйства региона Андрей Михайлов поддержал обсуждение инициативы. Он допустил, что действующие нормы регулирования могут быть пересмотрены.

Учёные сообщили, что работают над созданием биопрепаратов. Также ведутся исследования по восстановлению почвы после воздействия химических веществ.

По итогам заседания решено запросить экспертную оценку безопасности применяемых пестицидов. Дополнительно планируется рассмотреть меры по снижению их влияния на экологию.