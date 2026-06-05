В Новосибирской области ремонтируют мост через Сузун, прослуживший четверть века

В Новосибирской области полным ходом идут работы по восстановлению мостового перехода через реку Сузун. Сооружение на трассе Заковряжино – Шипуново ремонтируют по заказу Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области. Подрядчиком выступает АО «ОМСКАВТОДОР», а финансирование выделено в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД НСО.

Мост ввели в строй ещё в 2000 году, и за четверть века эксплуатации он накопил массу серьёзных дефектов. Специалисты зафиксировали разрушение гидроизоляции и дорожного покрытия, пришли в негодность деформационные швы, а на опорах и пролётных строениях началось выщелачивание бетона. Кроме того, образовался перелом продольного профиля на подходах, создававший риски для водителей.

На данный момент на мосту организовано реверсивное движение, дорожники демонтировали старую проезжую часть, отремонтировали опоры и вернули на место балки. Устроен выравнивающий слой с обеих сторон моста, смонтированы новое барьерное и перильное ограждения, а также укреплены конусы насыпи.

Сейчас бригады занимаются устройством подходов к переправе и ведут подготовку к устройству гидроизоляции. Отмечается, что ремонт моста значительно повысит безопасность движения на этом участке и продлит срок службы важного инфраструктурного объекта.