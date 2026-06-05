В ВТБ спрогнозировали, когда банки побьют рекорд по прибыли

«Наш прогноз прибыли банковского сектора на 2026 год – 3,6-3,9 трлн руб., на 2027 – до 4,1 трлн рублей. В дальнейшие периоды эта прибыль будет только расти. Рекорд 2024 года может быть побит уже в 2027-2028 годах», – сказал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в кулуарах ПМЭФ-2026.

Он напомнил, что ВТБ планирует более 600 млрд руб. чистой прибыли по итогам 2026 года. Корректировка цели вверх возможна по результатам первого полугодия.

«Что касается триллионной прибыли — мы рассматриваем её как стратегическую амбицию на горизонте новой трёхлетней стратегии. Достичь этого уровня можно только за счет синергетичного роста всех блоков ВТБ и партнеров. Наиболее вероятный сценарий — сбалансированный, устойчивый рост», – указал первый зампред.

Он отметил, что партнерство с RWB и вхождение в капитал «Вайлдберрис банка» будет давать возврат на инвестиции выше, чем органический возврат на капитал банка ВТБ до этой сделки, и это один из способов увеличения скорости генерации прибыли, следовательно, скорости генерации капитала.