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общество

Важные заявления Путина на ПМЭФ-2026. Онлайн

Фото: Сиб.фм / kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 2026 года.

Обновлено в 21:11. Путин заявил, что дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС можно отложить и зафиксировать его на текущем уровне.

Обновлено в 20:59. Путин заявил, что зарплаты в России в реальном выражении выросли более чем на 30%.

Фото Важные заявления Путина на ПМЭФ-2026. Онлайн 2

Обновлено в 20:41. Путин заявил, что внутренний товарооборот БРИКС уже превышает $1 трлн в год.

Обновлено в 20:36. Путин говорит, что, если посмотреть на динамику мирового ВВП за 5 лет — то 49% представляют страны БРИКС, а вклад G7 – 18%.

Обновлено в 20:34. «Несмотря на давление, у России появилось пространство для манёвра, у неё появились новые перспективные рынки», — заявил Путин.

Фото Важные заявления Путина на ПМЭФ-2026. Онлайн 3

Вместе с ним в работе сессии участвуют заместитель председателя КНР, министр энергетики Саудовской Аравии, президент Танзании Самия Сулуху Хасан и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Модератором пленарного заседания выступает журналистка India Today Гита Мохан.

Ведем для вас текстовую трансляцию с мероприятия. Скоро здесь появятся важные заявления.

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Игорь Кириченко
Журналист

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